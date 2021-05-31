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Рвал волосы и угрожал: как Киркоров отпустил Пугачеву к Галкину
31.05.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Певец Филипп Киркоров находился "на грани" после ухода жены Аллы Пугачевой к ведущему Максиму Галкину: об этом стало известно от репортеров НТВ.
© Sputnik / Руслан Кривобок
Отношения "любовного треугольника" - Пугачевой, Галкина и Киркорова - любимая тема публики. Поклонники не раз обсуждали
Стало известно, что Киркоров изначально не хотел отпускать Пугачеву к Галкину: певец рвал волосы и постоянно угрожал покончить с собой. О "помешательстве" артиста рассказал коллега и экс-экономка звездной семьи в передаче на НТВ.
"Он писал письма, в страданиях рвал на себе волосы, хотел покончить с жизнью, убежать за границу", - заявил кинорежиссер Александр Левшин.
Эту информацию подтвердила и бывшая экономка звезд. По ее словам, Киркоров постоянно ждал того, что Пугачева уйдет и от Галкина. А вот певица не могла спокойно смотреть на страдания экс-избранника: звезда плакала и просила всех следить за ним.
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О страданиях "короля шоу-бизнеса" рассказали коллеги и бывшая экономка звезд, которая стала свидетелем ухода примадонны.
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