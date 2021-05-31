Рвал волосы и угрожал: как Киркоров отпустил Пугачеву к Галкину

Источник материала: Sputnik Беларусь

Певец Филипп Киркоров находился "на грани" после ухода жены Аллы Пугачевой к ведущему Максиму Галкину: об этом стало известно от репортеров НТВ.

Отношения "любовного треугольника" - Пугачевой, Галкина и Киркорова - любимая тема публики. Поклонники не раз обсуждали непонятные отношения между бывшими супругами и новым избранником примадонны. И не зря - ведь только теперь правда начала выходить наружу и оказалась не такой лучезарной.

Стало известно, что Киркоров изначально не хотел отпускать Пугачеву к Галкину: певец рвал волосы и постоянно угрожал покончить с собой. О "помешательстве" артиста рассказал коллега и экс-экономка звездной семьи в передаче на НТВ.

"Он писал письма, в страданиях рвал на себе волосы, хотел покончить с жизнью, убежать за границу", - заявил кинорежиссер Александр Левшин.

Эту информацию подтвердила и бывшая экономка звезд. По ее словам, Киркоров постоянно ждал того, что Пугачева уйдет и от Галкина. А вот певица не могла спокойно смотреть на страдания экс-избранника: звезда плакала и просила всех следить за ним.

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