Неожиданно: завтра в Беларусь придут заморозки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Во вторник в Беларусь придут заморозки, минусовые температуры ожидаются ночью и утром 1 июня, сообщает Белгидромет.

В первый день лета местами по стране на почве ожидаются заморозки до 0..-3°, отметили в пресс-службе.

В Минске, Гомеле и Витебске дневная температура составит +14..+16°, будет облачно, без осадков. Сплошная облачность и +13..+15° ожидается в Могилеве. Облачно с прояснениями и без осадков будет днем в Бресте (+15..+17°) и Гродно (+14..+16°).

В целом, по прогнозам синоптиков, начало июня ожидается довольно прохладным, дождливым, местами по стране будет порывистый ветер и прогремят грозы.

При этом первый летний уик-энд будет довольно теплым - до +20° в субботу и до +23° в воскресенье. Однако, на большей части территории страны пройдут дожди и грозы.

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