ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арина Соболенко и Александра Саснович встретятся во втором круге «Ролан Гаррос»

31.05.2021 13:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Один из матчей второго круга одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису будет полностью белорусским. На корте встретятся четвертая ракетка мира Арина Соболенко и Александра Саснович (103-й номер мирового рейтинга).

Арина Соболенко и Александра Саснович встретятся во втором круге «Ролан Гаррос»

Накануне белоруски успешно преодолели первый раунд. Соболенко обыграла Ану Конюх (144) из Хорватии — 6:4, 6:3, а Саснович была сильнее француженки Диан Парри (291) — 6:3, 3:6, 6:3.

Между собой в рамках WTA-тура Соболенко и Саснович играли всего один раз. В 2019 году на турнире в Ухане Соболенко обыграла Саснович в первом круге.

Во второй круг «Ролан Гаррос» также вышла Виктория Азаренко (16), на старте обыгравшая россиянку Светлану Кузнецову (40) — 6:4, 2:6, 6:3. Следующей соперницей Азаренко будет 18-летняя Клара Таусон (90) из Дании.

Еще одна белоруска Ольга Говорцова (138) в первом круге уступила россиянке Елене Весниной (1096) — 1:6, 0:6.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из матчей второго круга одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису будет полностью белорусским. На корте встретятся четвертая ракетка мира...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пассажирский самолет Ryanair совершил посадку в Берлине – была угроза взрыва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by