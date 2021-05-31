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В Вильнюсе появился портал в другой город

31.05.2021 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

То, о чем писали (и снимали кино) фантасты, осуществилось. Правда, пока не совсем в предсказанном виде. В литовской столице на прошлой неделе открылся портал в польский Люблин. С помощью камер на круглый экран в прямом эфире транслируется происходящее в каждом из этих городов, пишет The Verge.

В Вильнюсе портал установлен на площади перед железнодорожным вокзалом. Реализация проекта, заработавшего 26 мая, заняла целых пять лет. Работали над ним специалисты Вильнюсского технического университета, а автором идеи стал Фонд Бенедиктаса Гиласа. Инициаторы назвали портал цифровым мостом, который соединяет города, объединяет народы и заставляет их «переосмысливать идею единства».

В Вильнюсе появился портал в другой город
В Вильнюсе появился портал в другой город

Физически «мост» реализован в виде круглого экрана, на который ведется прямая трансляция с установленных на другом конце портала камер. То есть в Вильнюсе зрители могут наблюдать происходящее в расположенном в 600 километрах Люблине и наоборот. Создатели объекта утверждают, что планируют открыть подобные инсталляции и в других городах Европы.

В Вильнюсе появился портал в другой город

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То, о чем писали (и снимали кино) фантасты, осуществилось. Правда, пока не совсем в предсказанном виде. В литовской столице на прошлой неделе открылся портал в...
 
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