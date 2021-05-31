ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госдолг Беларуси вырос до 58,1 миллиарда рублей, по 6194 на каждого белоруса

31.05.2021 13:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Министерство финансов опубликовало очередную статистику по уровню государственного долга. По данным на 1 мая, он составил 58,1 млрд рублей. С начала года он вырос на 0,3 млрд, или на 0,5%. При этом внешний госдолг равнялся $18,1 млрд. С начала года он уменьшился на 0,5 млрд, или на 2,5%.

По данным Белстата, на 1 января этого года в стране проживали 9 379 952 человека. Если разделить общий госдолг на всех жителей нашей страны, то выйдет сумма 6194 рубля 6 копеек.

У кого брали взаймы в апреле?

Министерство отмечает, что с января по апрель Беларусь заняла $183 млн в пяти местах:

  • $123,2 млн у правительства России;
  • $49,6 млн дал взаймы Международный банк реконструкции и развития;
  • $8,3 млн — у экспортно-импортного банка Китая;
  • $1,9 млн — у Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка.

Кому отдали часть долгов в апреле?

При этом на погашение внешнего госдолга за четыре месяца ушло $637,9 млн:

  • $272,7 млн — правительству и банкам Российской Федерации;
  • $189,9 млн — экспортно-импортному банку Китая;
  • $112,1 млн — Евразийскому фонду стабилизации и развития;
  • $59,3 млн — Международному банку реконструкции и развития;
  • $3,2 млн — Европейскому банку реконструкции и развития и Северному инвестиционному банку;
  • $0,7 млн — товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2021 года составил 11,7 млрд рублей. Он с начала года вырос на 1,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 18,2%.

«В январе — апреле 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $726,7 млн и 137,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $3,0 млн и 92,2 млн рублей», — отмечает Минфин.

К новому сезону отключений горячей воды — водонагреватели в Каталоге


Проточный электрический водонагреватель-кран Zanussi SmartTap
проточный, исполнение: кран, электричество, 3 кВт, 49×10×6 см
95,00 р.
34 предложения
Накопительный электрический водонагреватель Ariston PRO1 R 50 V 1,5K PL DRY
4 отзыва
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 50 л, 1.5 кВт, сухой ТЭН, 54.3×45×48 см
425 р.
29 предложений
Проточный электрический водонагреватель DAFI X4 7.3 кВт
12 отзывов
проточный, исполнение: стандартный, электричество, 7.3 кВт, 16.1×8.6×11.3 см
325 р.
9 предложений
Сравнить эти товары →
Все водонагреватели в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство финансов опубликовало очередную статистику по уровню государственного долга. По данным на 1 мая, он составил 58,1 млрд рублей. С начала года он вырос на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Перцов: наш человек – доверчивый еще с советских времен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by