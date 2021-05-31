Госдолг Беларуси вырос до 58,1 миллиарда рублей, по 6194 на каждого белоруса

Источник материала: Onliner

Министерство финансов опубликовало очередную статистику по уровню государственного долга. По данным на 1 мая, он составил 58,1 млрд рублей. С начала года он вырос на 0,3 млрд, или на 0,5%. При этом внешний госдолг равнялся $18,1 млрд. С начала года он уменьшился на 0,5 млрд, или на 2,5%.

По данным Белстата, на 1 января этого года в стране проживали 9 379 952 человека. Если разделить общий госдолг на всех жителей нашей страны, то выйдет сумма 6194 рубля 6 копеек.

У кого брали взаймы в апреле?

Министерство отмечает, что с января по апрель Беларусь заняла $183 млн в пяти местах:

$123,2 млн у правительства России;

$49,6 млн дал взаймы Международный банк реконструкции и развития;

$8,3 млн — у экспортно-импортного банка Китая;

$1,9 млн — у Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка.

Кому отдали часть долгов в апреле?

При этом на погашение внешнего госдолга за четыре месяца ушло $637,9 млн:

$272,7 млн — правительству и банкам Российской Федерации;

$189,9 млн — экспортно-импортному банку Китая;

$112,1 млн — Евразийскому фонду стабилизации и развития;

$59,3 млн — Международному банку реконструкции и развития;

$3,2 млн — Европейскому банку реконструкции и развития и Северному инвестиционному банку;

$0,7 млн — товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2021 года составил 11,7 млрд рублей. Он с начала года вырос на 1,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 18,2%.

«В январе — апреле 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $726,7 млн и 137,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $3,0 млн и 92,2 млн рублей», — отмечает Минфин.