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«1984» вошла в топ онлайн-книг среди белорусов
Источник материала: Onliner
Сервис «МТС Книги» поделился десятью самыми популярными онлайн-книгами среди белорусской аудитории. В список вошла художественная литература. Встречаются как популярные и известные произведения вроде «Атлант расправил плечи» и «1984», так и менее мейнстримовые книги.
Топ-10 онлайн-книг выглядит так:
1. «В конце они оба умрут», Адам Сильвера.
2. «Дурная кровь», Роберт Гэлбрейт.
3. «Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман.
4. «Маленькая книга историй о женской сексуальности», антология рассказов.
5. «Сказки народов мира», Борис Акунин.
6. «Атлант расправил плечи», Айн Рэнд.
7. «Шантарам», Грегори Дэвид Робертс.
8. «Пока не остыл кофе», Тосикадзу Кавагути.
9. «1984», Джордж Оруэлл.
10. «Девушка в лабиринте», Донато Карризи.
«В конце они оба умрут» посвящена истории двоих людей, которым сообщают, что жить им осталось всего сутки. Эти два человека не знакомы между собой, однако каждый из них ищет того, с кем можно провести последний день.
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Сервис «МТС Книги» поделился десятью самыми популярными онлайн-книгами среди белорусской аудитории. В список вошла художественная литература. Встречаются как...
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