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Kia впервые показала дизайн нового Sportage

31.05.2021 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Kia разослала в СМИ три тизерных изображения нового кроссовера Sportage, который будет представлен в Южной Корее в июле. Картинки, конечно, не дают полного представления о дизайне новинки, но проливают свет на некоторые детали экстерьера и особенно интерьера. 

Все поколения Kia Sportage значительно отличались от своих предшественников. Пятая генерация паркетника продолжит традицию: машина получила совершенно новую стилистику, практически не имеющую отсылок к нынешнему Sportage. Европейская версия модели будет представлена в сентябре. До нас Sportage'2022 доедет чуть позже (официальной даты пока нет).

Kia впервые показала дизайн нового Sportage

Экстерьер кроссовера выполнен в соответствии со стилистикой Kia Opposites United. Солирующую партию в передней части играют бумеранги LED-оптики. Поиграли дизайнеры и с рисунком задних фонарей. Ниспадающая линия крыши вместе с массивным спойлером на пятой двери делают облик паркетника более спортивным.

Kia впервые показала дизайн нового Sportage

В салоне Kia Sportage произошла революция. Две трети ширины передней панели занимает щиток с двумя экранами. Такое решение мы уже видели на электрокаре Kia EV6. Более подробную информацию о новом SUV корейцы обещают опубликовать в ближайшие недели.

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Kia разослала в СМИ три тизерных изображения нового кроссовера Sportage, который будет представлен в Южной Корее в июле. Картинки, конечно, не дают полного представления...
 
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