Песков отказался комментировать слова Макея про российских олигархов и протесты

Пресс-секретарь президента РФ переадресовал этот вопрос в МИД Беларуси.





"Я затрудняюсь прокомментировать эту информацию, наверное, лучше адресовать вопрос в министерство иностранных дел Беларуси", – ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление Макея.





Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что российские спецслужбы информировали Минск о провокациях после прошедших в прошлом году выборов президента, которые якобы готовились и "бывшими российскими олигархами".





Коммерсант ". "Мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов", – сказал Макей газете "".





О неформальной встрече Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать и отказ Владимира Путина купаться в море с Александром Лукашенко, назвав это "личным пространством" главы государства.





"Это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этой счет информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться", – ответил Песков.





Песков не стал комментировать и то, связан ли отказ Путина купаться в море с вопросами безопасности или здоровья.



