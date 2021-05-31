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Песков отказался комментировать слова Макея про российских олигархов и протесты
Источник материала: Партизан
В Кремле не стали комментировать заявление министра иностранных дел Беларуси о том, что российские спецслужбы предупреждали Минск о готовящихся провокациях.
Пресс-секретарь президента РФ переадресовал этот вопрос в МИД Беларуси.
"Я затрудняюсь прокомментировать эту информацию, наверное, лучше адресовать вопрос в министерство иностранных дел Беларуси", – ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление Макея.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что российские спецслужбы информировали Минск о провокациях после прошедших в прошлом году выборов президента, которые якобы готовились и "бывшими российскими олигархами".
"Мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов", – сказал Макей газете "
О неформальной встрече Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать и отказ Владимира Путина купаться в море с Александром Лукашенко, назвав это "личным пространством" главы государства.
"Это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этой счет информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться", – ответил Песков.
Песков не стал комментировать и то, связан ли отказ Путина купаться в море с вопросами безопасности или здоровья.
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В Кремле не стали комментировать заявление министра иностранных дел Беларуси о том, что российские спецслужбы предупреждали Минск о готовящихся провокациях.
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