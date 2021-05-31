Прерванный полет: подробности инцидента с самолетом Ryanair в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минувшая пятница у президента Беларуси Александра Лукашенко выдалась насыщенной. Утром он принимал в гостях премьеров из стран Содружества, а ближе к вечеру сам отправился в гости на Черноморское побережье. В Сочи состоялась его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты провели переговоры и совершили морскую прогулку. В субботу в Кремле раскрыли детали переговоров. Лидеры обсуждали борьбу с пандемией, товарооборот, второй транш российского кредита размером в 500 миллионов долларов. Ну и, конечно, ситуацию с самолетом Ryanair. В прошлое воскресенье он совершил вынужденную посадку в Минске и вызвал волну западных санкций против Беларуси. Все подробности у корреспондента «МИР 24» Алексея Адашкина.

Вернуться домой для него теперь миссия невыполнимая. Житель Черкасс Андрей Иванов приехал в Беларусь на операцию по пересадке почки. Пока проходил реабилитацию, воздушное пространство над страной фактически закрыли. Рейсов в его родную Украину больше нет.

«Все эти политические игры, которые составили нас здесь в Беларуси без транспортного сообщения с родиной. Мы ничего не можем понять, никакой связи с посольством нет, никто ничего не говорит. Мы заблокированы здесь просто», – посетовал Андрей Иванов.

23 мая в минском аэропорту приняли самолет ирландского лоукостера. В то время как борт пролетал над территорией Беларуси, сразу несколько воздушных гаваней получили на электронную почту сообщения о минировании «Боинга», летевшего из Афин в Вильнюс. Пилоты не сразу решились на посадку. Дотянули аж до Белорусской атомной электростанции. Что вызвало беспокойство официального Минска. Вот фрагмент поминутной расшифровки разговора диспетчера с пилотом:

Диспетчер: У нас есть информация от секретных служб, что у вас на борту бомба. Эта бомба может быть приведена в действие над Вильнюсом.

Пилот: Понял вас, ожидайте.

Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в Международном аэропорту Минска. Сообщите о вашем решении, пожалуйста?

Пилот: Мы объявляем чрезвычайную ситуацию. Мы собираемся перенаправить борт в аэропорт Минска.

Александр Лукашенко лично дал команду посадить борт в национальном аэропорту. Свое решение объяснил, выступая перед парламентариями .

«Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа. Из Швейцарии. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа. В районе полетов расположена Белорусская атомная станция. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг? Нам что, мало Чернобыля? Нам нужен еще один? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?», – заявил Лукашенко.

На борту «Боинга» оказался белорусский оппозиционер, который находился в розыске за экстремизм и координацию протестов августа прошлого года – Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. Оба были задержаны и дали признательные показания.

«Сейчас я нахожусь в СИЗО №1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске», – сказал задержанный Роман Протасевич.

У Софьи Сапеги есть вид на жительство в Беларуси, но она гражданка России.

«Вся консульская и юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки. Сейчас, когда страна сказала, что ей предъявляется обвинение. Мы видели ее признательное показание, в любом случае она имеет право на защиту. Безусловно, будет оказано все необходимое содействие», – констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На инцидент с самолетом бурно отреагировали в Евросоюзе. В Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, мэр города вместе с главой МИД сняли государственный флаг Беларуси и заменили его на бело-красно-белый. Тот самый, что считается символом оппозиции.

«Послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией, было четко доведено, что это является циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма», – подчеркнул министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Осудил поступок и глава Международной федерации хоккея . «Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», – заявил Рене Фазель.

В итоге из Минска были высланы латвийские дипломаты. Официальная Рига отреагировала симметрично. В российском МИДе уверены, что Беларусь действовала по всем международным правилам.

«Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации. Тем более что представитель МИД Республики Беларусь сделал развернутое заявление», – отметил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Беларусь пригласила международные организации и все заинтересованные стороны принять участие в расследовании инцидента. Готовы в Минске и поделиться информацией. Но пока за ней никто не обращался. Вместо этого Евросоюз обратился к авиакомпаниям с требованием не летать через воздушное пространство Беларуси. А национальную компанию отказались принимать в аэропортах Евросоюза.

«Некоторые нас пугают: не будут летать над территорией Беларуси. Да Господь с вами. Мы не Россия, нас можно облететь и с севера, и с юга. Есть маршруты по Балтике, по Черному морю. Можно летать этими маршрутами в Москву, Питер, Казань, Токио, Пекин. Куда хотите можете летать. Если устраивает – летайте. Помните расхожее советское выражение: «Летайте самолетами «Аэрофлота». Я добавляю: если вам не выгодна «Белавиа», – добавил Александр Лукашенко.

Национальная авиакомпания Беларуси уже сделала официальное заявление: отмена рейсов в Европу не разорит «Белавиа», персонал сокращать не станут, возьмут курс на восток, продолжат летать в страны Содружества и откроют новые направления в города России.