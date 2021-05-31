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Ихтиофауна Беларуси: когда республика станет Меккой рыболовного туризма

31.05.2021 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Беларуси насчитывается около 20 800 рек и 11 тысяч озер, в которых обитает более 60 видов рыб. Девять из них занесены в Красную книгу: стерлядь, атлантический лосось, кумжа, ручьевая форель, европейский хариус, европейская корюшка, гольян озерный, обыкновенный усач, рыбец.

Какие меры приняты по недопущению браконьерства в республике и трансграничных территориях? Кто и за какие средства проводит зарыбление водоемов, сколько малька ценных видов планируется выпустить в этом году? И станет ли Беларусь Меккой рыболовного туризма? Об этом в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь расскажут эксперты. 

Участие примут:

  • начальник отдела контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Татьяна ТИТОВА;
  • заместитель начальника управления охоты, рыболовства и туризма Республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов" Владимир КОЗЛОВСКИЙ.

Отправьте заявку на p.tukhto@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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В четверг, 3 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Современная ихтиофауна Беларуси. Охрана и преумножение...
 
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