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Ихтиофауна Беларуси: когда республика станет Меккой рыболовного туризма
31.05.2021 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Беларуси насчитывается около 20 800 рек и 11 тысяч озер, в которых обитает более 60 видов рыб. Девять из них занесены в Красную книгу: стерлядь, атлантический лосось, кумжа, ручьевая форель, европейский хариус, европейская корюшка, гольян озерный, обыкновенный усач, рыбец.
Какие меры приняты по недопущению браконьерства в республике и трансграничных территориях? Кто и за какие средства проводит зарыбление водоемов, сколько малька ценных видов планируется выпустить в этом году? И станет ли Беларусь Меккой рыболовного туризма? Об этом в
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В четверг, 3 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Современная ихтиофауна Беларуси. Охрана и преумножение...
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