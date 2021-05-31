Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебские спасатели провели заключительный взрыв неэксплуатируемого здания завода "Легмаш" в Орше, видео разместило на своем YouTube-канале МЧС.

Подрывными работами занимались специалисты аварийно-спасательного отряда "Витязь". Это третий этап сноса строения ОАО "Завод Легмаш": первый взрыв был проведен в райцентре 10 мая, второй - 24 мая.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, для подрыва здания взрывотехникам понадобилось чуть более 58 килограммов взрывчатки.

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