ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Завершающий этап: МЧС взорвало здание завода "Легмаш" в Орше – видео

31.05.2021 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебские спасатели провели заключительный взрыв неэксплуатируемого здания завода "Легмаш" в Орше, видео разместило на своем YouTube-канале МЧС.

Подрывными работами занимались специалисты аварийно-спасательного отряда "Витязь". Это третий этап сноса строения ОАО "Завод Легмаш": первый взрыв был проведен в райцентре 10 мая, второй - 24 мая. 

Как рассказали в пресс-службе МЧС, для подрыва здания взрывотехникам понадобилось чуть более 58 килограммов взрывчатки.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы снести здание, спасателям понадобилось около 58 кг взрывчатки – направленный взрыв стал последним из трех запланированных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дефицит чипов продлится не менее двух лет — Intel
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by