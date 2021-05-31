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Завершающий этап: МЧС взорвало здание завода "Легмаш" в Орше – видео
31.05.2021 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Витебские спасатели провели заключительный взрыв неэксплуатируемого здания завода "Легмаш" в Орше, видео разместило на своем YouTube-канале МЧС.
Подрывными работами занимались специалисты аварийно-спасательного отряда "Витязь". Это третий этап сноса строения ОАО "Завод Легмаш":
Как рассказали в пресс-службе МЧС, для подрыва здания взрывотехникам понадобилось чуть более 58 килограммов взрывчатки.
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Чтобы снести здание, спасателям понадобилось около 58 кг взрывчатки – направленный взрыв стал последним из трех запланированных.
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