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Активная фаза: Шойгу рассказал о подготовке к учениям "Запад-2021"
31.05.2021 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая – Sputnik. Подготовка совместных стратегических учений "Запад-2021", которые по планам должны пройти в сентябре, перешла в активную фазу, заявил в понедельник глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Уже проведен ряд командно-штабных тренировок с привлечением штабов различного уровня", - сказал министр.
По его словам, с июня военные ведомства России и Беларуси приступают "к выполнению комплекса задач в рамках совместных учений специальных войск".
Маневры "Запад" являются плановыми, проводятся по решению президентов двух стран и носят исключительно оборонительный характер. Шойгу подчеркнул, что в установленные международными договорами сроки о параметрах учения будут проинформированы военные партнеры, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты.
Российско-белорусские учения "Запад-2021", пройдут с 10 по 16 сентября на полигонах Беларуси и Западного военного округа (Калининградская, Псковская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Вологодская, Архангельская и Мурманская области, а также Республика Коми, Республика Карелия, а также архипелаг Северный).
Напомним, на прошлой неделе участие в
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Маневры являются плановыми, проводятся по решению президентов Беларуси и России и носят исключительно оборонительный характер.
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