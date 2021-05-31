На Гурского и Пономаренко снесут 50 частных домов, на их месте построят многоэтажки. Минчан снова зовут обсудить уплотнение

Источник материала: Onliner

В Минске в очередной раз обсуждают уплотнение территории в районе улиц Пономаренко — Бельского — Гурского. Напомним, на этом участке город предлагает снести усадьбы, застроив освободившуюся территорию многоэтажками. Продлится обсуждение до 17 июня. Проектная информация опубликована на сайте администрации Фрунзенского района.

Что хотят построить

Общая площадь проектируемого участка — 30,4 га. Бóльшую часть этой территории (55%) занимают промзоны, около 17,8% — усадебная застройка. Такой расклад город не устраивает, цель проекта — «более целесообразное использование территории». Для этого проектом предполагается:

снос существующей усадебной застройки с установлением границ подзон разрешенного смешанного функционального использования с преимущественно жилыми территориями с параметрами высокоплотной многоквартирной застройки;

с установлением границ подзон разрешенного смешанного функционального использования с преимущественно жилыми территориями с параметрами высокоплотной многоквартирной застройки; строительство нового участка ул. Гурского от пересечения с ул. Пономаренко со сносом усадебной застройки, реконструкция сохраняемого южного отрезка ул. Гурского;

от пересечения с ул. Пономаренко со сносом усадебной застройки, реконструкция сохраняемого южного отрезка ул. Гурского; реконструкция ул. Пономаренко с учетом перспективного строительства линии скоростного трамвая и формирование улично-дорожной сети проектируемого района с учетом предлагаемой проектом квартальной структуры;

с учетом перспективного строительства линии скоростного трамвая и формирование улично-дорожной сети проектируемого района с учетом предлагаемой проектом квартальной структуры; формирование застройки городского планировочного каркаса вдоль магистральной улицы Пономаренко с размещением нового многоквартирного жилищного строительства на сносе усадебной застройки.

Всего по проекту здесь построят 120 тысяч «квадратов» жилья, или 2 тысячи квартир. В центральной части застройки выделено место под школу, детский сад, поликлинику и аптеку. На окраине появятся паркинги. Есть место и для административных, спортивных и торговых объектов. Кроме того, в квартале намечается прокладка линии скоростного трамвая, для этого реконструируют улицу Пономаренко. По расчетам авторов проекта после реконструкции застройки на территории смогут проживать 4600 человек (сейчас их здесь 300). Заказчик проекта — комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома; разработчик — УП «Минскградо».

Когда хотят построить

Реализация детального плана разбита на два этапа. До 2023 года планируется построить три новых квартала многоэтажной застройки (участки №1, 3, 9), школу (№7), торговый объект (№2), гаражи-стоянки (№4 и №5) и общественную зону (№10). Также планируется строительство улицы Гурского, Проектируемой №1, участка от улицы Понамаренко до Проектируемой №2 и реконструкция участков улиц Пономаренко и Глаголева.









В перспективе на участке появится еще один квартал многоквартирной застройки (№14), школа (№10), паркинг (№12) и бизнес-центр с паркингом на 350 машино-мест (№13).

Общественное обсуждение продлится до 17 июня. Проектные материалы можно посмотреть на сайте администрации или в фойе 1-го этажа здания администрации Фрунзенского района (ул. Кальварийская, 39 по 7 июня, с 9:00 до 18:00).