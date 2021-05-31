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На Гурского и Пономаренко снесут 50 частных домов, на их месте построят многоэтажки. Минчан снова зовут обсудить уплотнение

31.05.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске в очередной раз обсуждают уплотнение территории в районе улиц Пономаренко — Бельского — Гурского. Напомним, на этом участке город предлагает снести усадьбы, застроив освободившуюся территорию многоэтажками. Продлится обсуждение до 17 июня. Проектная информация опубликована на сайте администрации Фрунзенского района.  

Что хотят построить

Общая площадь проектируемого участка — 30,4 га. Бóльшую часть этой территории (55%) занимают промзоны, около 17,8% — усадебная застройка. Такой расклад город не устраивает, цель проекта — «более целесообразное использование территории». Для этого проектом предполагается:

  • снос существующей усадебной застройки с установлением границ подзон разрешенного смешанного функционального использования с преимущественно жилыми территориями с параметрами высокоплотной многоквартирной застройки;
  • строительство нового участка ул. Гурского от пересечения с ул. Пономаренко со сносом усадебной застройки, реконструкция сохраняемого южного отрезка ул. Гурского;
  • реконструкция ул. Пономаренко с учетом перспективного строительства линии скоростного трамвая и формирование улично-дорожной сети проектируемого района с учетом предлагаемой проектом квартальной структуры;
  • формирование застройки городского планировочного каркаса вдоль магистральной улицы Пономаренко с размещением нового многоквартирного жилищного строительства на сносе усадебной застройки.

Всего по проекту здесь построят 120 тысяч «квадратов» жилья, или 2 тысячи квартир. В центральной части застройки выделено место под школу, детский сад, поликлинику и аптеку. На окраине появятся паркинги. Есть место и для административных, спортивных и торговых объектов. Кроме того, в квартале намечается прокладка линии скоростного трамвая, для этого реконструируют улицу Пономаренко. По расчетам авторов проекта после реконструкции застройки на территории смогут проживать 4600 человек (сейчас их здесь 300). Заказчик проекта — комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома; разработчик — УП «Минскградо».

На Гурского и Пономаренко снесут 50 частных домов, на их месте построят многоэтажки. Минчан снова зовут обсудить уплотнение

Когда хотят построить

Реализация детального плана разбита на два этапа. До 2023 года планируется построить три новых квартала многоэтажной застройки (участки №1, 3, 9), школу (№7), торговый объект (№2), гаражи-стоянки (№4 и №5) и общественную зону (№10). Также планируется строительство улицы Гурского, Проектируемой №1, участка от улицы Понамаренко до Проектируемой №2 и реконструкция участков улиц Пономаренко и Глаголева.

На Гурского и Пономаренко снесут 50 частных домов, на их месте построят многоэтажки. Минчан снова зовут обсудить уплотнение

На Гурского и Пономаренко снесут 50 частных домов, на их месте построят многоэтажки. Минчан снова зовут обсудить уплотнение

В перспективе на участке появится еще один квартал многоквартирной застройки (№14), школа (№10), паркинг (№12) и бизнес-центр с паркингом на 350 машино-мест (№13).

Общественное обсуждение продлится до 17 июня. Проектные материалы можно посмотреть на сайте администрации или в фойе 1-го этажа здания администрации Фрунзенского района (ул. Кальварийская, 39 по 7 июня, с 9:00 до 18:00).

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Теги: Минск
 
 
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В Минске в очередной раз обсуждают уплотнение территории в районе улиц Пономаренко — Бельского — Гурского. Напомним, на этом участке город предлагает снести...
 
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