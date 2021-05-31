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Дефицит чипов продлится не менее двух лет — Intel
Источник материала: Onliner
Дефицит полупроводников может продлиться еще несколько лет, считает CEO компании Intel Пэт Гелсингер. Причина дефицита кроется в резком росте спроса на электронику, спровоцированном пандемией и уходом пользователей на удаленную работу. По словам Гелсингер, индустрия предприняла шаги, чтобы минимизировать последствия в краткосрочной перспективе, однако окончательно из пике можно выбраться не ранее чем через пару лет.
Аналогичные слова звучали от топ-менеджера Intel и ранее,
В марте этого года Intel заявила о планах инвестировать $20 млрд в развитие производства и наращивание объемов выпуска продукции. В Аризоне будут возведены две фабрики, которые также будут выполнять заказы сторонних заказчиков.
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Дефицит полупроводников может продлиться еще несколько лет, считает CEO компании Intel Пэт Гелсингер. Причина дефицита кроется в резком росте спроса на электронику,...
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