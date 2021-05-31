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Российский новостной портал Newsru.com объявил о закрытии

31.05.2021 14:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Один из старейших в России новостных интернет-порталов Newsru.com сообщил о своем закрытии.

"Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране", - заявила редакция в понедельник, 31 мая, указав на невозможность качественной работы в связи с "ситуацией, сложившейся в экономике и в правовом поле".

"После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика. Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году", - говорится в заявлении, передает DW.

По словам журналистов, ограничительные законы, о которых им все чаще приходилось сообщать, "в любой день могли коснуться" и их издания. При этом они указали, что "все больше уважаемых людей и источников правдивой информации" в России они были вынуждены маркировать в качестве "иностранных агентов" и экстремистов.

"Мы прощаемся с вами, но пока оставляем открытым весь архив, накопленный за 21 год работы. А это 1 миллион 172 тысячи 931 новость (не включая эту). Эта история событий XXI века крайне важна для понимания происходящего сегодня", - говорится далее.

 
Теги: Новости
 
 
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Один из старейших в России новостных интернет-порталов Newsru.com сообщил о своем закрытии.
 
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