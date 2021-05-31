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"Белавиа" открыла новое направление - вместо Парижа в Уфу

31.05.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разговоры о том, что белорусские самолеты будут летать в большее количество городов восточной страны-соседки, претворяются в жизнь.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Белавиа», в понедельник запускается регулярный рейс в столицу Башкортостана Уфу.
 
«Рейсы Минск-Уфа-Минск будут выполняться один раз в неделю – по понедельникам. Вылет из Национального аэропорта Минск в 00.10, прибытие в Международный аэропорт Уфа – в 04.55. Обратный рейс из Уфы планируется в 06.20 с прилетом в столицу Беларуси в 07.05. Время для всех аэропортов указано местное», – информирует авиаперевозчик.
 
В компании отметили, что Уфа стала третьим новым российским направлением, по которому «Белавиа» начала летать в этом месяце. Ранее компания начала выполнять рейсы в Екатеринбург и Самару.

«Уфа стала девятым регулярным маршрутом «Белавиа» в Россию, доступным пассажирам в настоящий момент», – говорится в аваикомпании.
 
Дорога между Минском и Уфой займет 2 часа 45 минут. 
 
Из-за санкций, введенных после инцидента с самолетом Ryanair, белорусская авиакомпания отменила полеты по ряду европейских направлений – в Австрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Италию, Испанию, Литву, Нидерланды, Польшу, Францию, Финляндию, Чехию, Швецию, Украину, Эстонию.
 
Рейсы «Белавиа» отменяются в связи с запретами на использование воздушного пространства, которые ввели европейские страны в отношении белорусских авиаперевозчиков.
 
Теги: Минск
 
 
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Разговоры о том, что белорусские самолеты будут летать в большее количество городов восточной страны-соседки, претворяются в жизнь.
 
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