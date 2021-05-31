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Николай Лукашенко прокатился на яхте с Путиным

31.05.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

После небольшой морской прогулки главы двух государств завершили переговоры легким ужином.

Владимир Путин ожидал гостей на яхте, Александр Лукашенко и его сын Николай прибыли на катере. Президент России поприветствовал гостей, показал им судно и пригласил поужинать. Смотрите на видео:

Для гостей был накрыт стол: фрукты, овощи, закуски. На яхте шла дружеская беседа, все были одеты в неформальном стиле. Например, Николай, который любит стильную брендовую одежду, и в этот раз щеголял в спортивной форме модного американского бренда Under Armour. 

© Sputnik / Сергей Ильин
Александр Лукашенко с сыном Николаем во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным прогулки на яхте

Неформальная часть изначально не входил в график переговоров двух президентов. Однако после продолжительной встречи 28 мая последовала и неофициальная субботняя встреча, куда был приглашен и Николай Лукашенко.

© Sputnik / Сергей Ильин
Владимир Путин и Александр Лукашенко на яхте. В центре - сын Александра Лукашенко Николай

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Александр Лукашенко взял своего сына Николая на неформальную встречу с Владимиром Путиным. Второй день официального визита белорусского лидера в Сочи президенты...
 
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