Биометрический паспорт и ID-карты: цена и особенности новых документов

Источник материала: Sputnik Беларусь

В этом году в Беларуси планируется масштабная замена личных документов. Новое поколение личных документов для граждан Беларуси будет представлено в двух образцах – идентификационное удостоверение и биометрический паспорт: ID-карты заменят стандартные паспорта на территории страны, биометрические паспорта вводятся для поездок за рубеж. В чем необходимость замены и как не допустить утечки личных данных?

На эти и другие вопросы в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь ответит начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей БЕГУН.

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