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Биометрический паспорт и ID-карты: цена и особенности новых документов
31.05.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В этом году в Беларуси планируется масштабная замена личных документов. Новое поколение личных документов для граждан Беларуси будет представлено в двух образцах – идентификационное удостоверение и биометрический паспорт: ID-карты заменят стандартные паспорта на территории страны, биометрические паспорта вводятся для поездок за рубеж. В чем необходимость замены и как не допустить утечки личных данных?
На эти и другие вопросы в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь ответит начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей БЕГУН.
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В среду, 2 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Биометрический паспорт и ID-карты: преимущества документов...
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