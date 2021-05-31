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Мнение: «Как только звучат призывы «ограничить», для бизнеса это означает: ребята, пора в серую зону»

31.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт советует покупать валюту и прогнозирует развитие теневого бизнеса.

Эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский не думает, что власти введут ограничения на валютные операции для физических лиц в рамках валютного регулирования, анонсированного Нацбанком с 9 июля.

— То, что будет происходить после 9 июля в контексте нынешних событий относительно депозитов граждан, думаю, вопрос рискованный, — отметил Терпиловский на Примусе. — Я не знаю, что еще должно произойти до этого времени для того, чтобы Лукашенко осмелился конфисковать или ограничить движение валюты. Я не думаю, что произойдет существенный удар именно по вкладам граждан. 

Мнение: «Как только звучат призывы «ограничить», для бизнеса это означает: ребята, пора в серую зону»

Фото Reuters

Анализируя ситуацию на валютном рынке, специалист советует гражданам переводить деньги в валюту:

— В последние две недели курс белорусского рубля укрепился. Настал момент, когда выгодно покупать валюту, и население, скорее всего, ее покупает. 

В то же время относительно юридических лиц, Терпиловский отмечает, что подобная нестабильная и непредсказуемая ситуация может привести к развитию «серого» рынка. 

— Мы не знаем, какие ограничения могут быть введены 9 июля. Какие меры в данной политической и экономической ситуации могут быть приняты? И смогут ли воспользоваться своей валютой те, кто ее купил?

В данном контексте, как только звучат призывы «ограничить», «остановить», «выжечь» для бизнеса это означает сигнал: «Ребята, пора в серую зону». Многие воспринимают это именно так — нужно вспоминать, как выживали 90-е, и готовиться к уходу в серую зону, — сказал эксперт.    

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперт советует покупать валюту и прогнозирует развитие теневого бизнеса.
 
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