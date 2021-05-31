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МИД РФ: Россия будет защищать Беларусь в случае введения санкций

31.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Москва будет помогать Минску, если ЕС введет против него экономические санкции, сказал в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в преддверии неформальной встречи в Португалии 27 мая сообщал, что главы МИД Евросоюза при обсуждении экономических секторальных санкций по Беларуси рассмотрят вопросы экспорта калия и транзита российского газа через страну.

По итогам встречи Боррель заявил, что ЕС для введения экономических и секторальных санкций потребуется согласовать новый режим и на это необходимо время.

– Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Беларусь, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Беларуси, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления, – сказал Биричевский.

При этом он подчеркнул, что подход Москвы «заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер». В частности, что касается транзита российского газа, «надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах», добавил он.

Комментируя возможность зеркального ответа в случае введения ЕС санкций против Минска, затрагивающих транзит российского газа, Биричевский отметил:

– Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать.

 
Теги: Минск
 
 
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Подход Москвы «заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер».
 
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