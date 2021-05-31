Поворот не туда с последствиями. Водитель Volvo запутался в столичной развязке (видео)

Источник материала: Onliner

Развязка на пересечении МКАДа и Логойского тракта в столице — с виду стандартный «клеверный лист» с небольшим усложнением в виде заправок на двух «лепестках». А может и не все так просто. По крайней мере для водителя Volvo проезд по развязке дался нелегко.

Видео опасного момента прислал наш читатель Владимир. Как видно на записи, каким-то образом Volvo оказался на въезде на внутреннее кольцо МКАД с Логойского тракта. А после попытался поехать против движения потока, задев бордюр разделительной полосы.

«Volvo проехал мимо меня, — рассказал Владимир. — Я потом в зеркало посмотрел и увидел, что все машины, ехавшие в сторону центра, остановились. А Volvo остановился напротив их. Чем эта история закончилась, неизвестно. Но не похоже, чтобы водитель кроссовера был в адекватном состоянии».

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