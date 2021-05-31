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Басков о сборной Беларуси: «Штаб должен перестать искать оправдания в ошибках игроков»

31.05.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель ФХБ Дмитрий Басков поделился ожиданиями от предстоящего поединка сборной Беларуси с командой России.




– Сборной Беларуси осталось провести на чемпионате мира всего один матч. С точки зрения турнирных задач он уже ничего не решает. Какой игры лично вы ждете от команды в матче против России?

– Несмотря на результаты последних матчей, я глубоко убежден, что игроки в нашей команде – профессионалы. Они приезжают в сборную не для того, чтобы отдохнуть после напряженного сезона – они едут туда на равных сражаться с лучшими хоккеистами мира, в число которых входят и сами. И, несмотря на частую критику со стороны тренерского штаба, нынешний состав сборной – один из сильнейших за последние годы, в нем очень много ребят из КХЛ, лучшие парни из внутреннего чемпионата, дополненные нашей талантливой молодежью. Впереди осталась всего одна игра. И мне хотелось бы, чтобы ребята и тренерский штаб в этом матче вновь ощутили себя одной командой, за которую болеет каждый из нас.

– Но за счет чего, по-вашему, можно найти дополнительную мотивацию?

– В первую очередь, тренерский штаб должен перестать искать оправдания за результат в ошибках игроков и дать парням почувствовать, что верит в них. Ведь сделать из хоккеистов команду – основная задача главного тренера национальной сборной.

Прошедший сезон в том же «Динамо» показал, как много для игроков значит доверие со стороны тренеров и как важно найти каждому правильную роль. Очень показателен в этом сезоне пример Плэтта: игра в «Автомобилисте» у него не заладилась, но как здорово он показал себя в «Салавате»!

– Думаете, команде по силам навязать борьбу сборной России?

– Я не любитель жить прошлыми заслугами, но в конце концов, получилось же у нас навязать борьбу Швеции, Чехии, да и в других матчах шансы зацепиться имелись. Повторюсь, самое время для тренерского штаба перейти от критики игроков к конструктивному общению с командой и поиску оптимальных решений для достойного завершения чемпионата мира, – сказал Басков.

Вчера сборная Беларуси проиграла Швейцарии (0:6) и утратила шансы на попадание в плей-офф.
 
 
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Председатель ФХБ Дмитрий Басков поделился ожиданиями от предстоящего поединка сборной Беларуси с командой России.
 
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