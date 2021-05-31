ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД заявляет о "минировании" в Беларуси более 270 школ 31 мая

31.05.2021 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во многие учебные заведения страны сегодня поступили письма о «минировании». Информация не подтвердилась, сообщает Тelegram-канал «Пресс-секретарь МВД».

Письма с таким содержанием получили 118 школ Минска, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего в стране сообщения получили 270 адресатов.

Все объекты обследовали правоохранители, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к угрозам лиц.



В министерстве напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во многие учебные заведения страны сегодня поступили письма о «минировании». Информация не подтвердилась, сообщает Тelegram-канал «Пресс-секретарь МВД».
 
Новости дня
Новости разные
 
Аб’яднаньне былых сілавікоў ByPol абвясьціла мабiлiзацыйны плян «Перамога»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by