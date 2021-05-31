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МВД заявляет о "минировании" в Беларуси более 270 школ 31 мая
Источник материала: Партизан
Во многие учебные заведения страны сегодня поступили письма о «минировании». Информация не подтвердилась, сообщает Тelegram-канал «Пресс-секретарь МВД».
Письма с таким содержанием получили 118 школ Минска, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего в стране сообщения получили 270 адресатов.
Все объекты обследовали правоохранители, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к угрозам лиц.
В министерстве напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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Во многие учебные заведения страны сегодня поступили письма о «минировании». Информация не подтвердилась, сообщает Тelegram-канал «Пресс-секретарь МВД».
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