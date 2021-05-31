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Беременная Меган Маркл и принц Гарри определились с именем для дочки
31.05.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл наконец-то определились с именем для дочери: пара отдала предпочтение особенному варианту.
© AP / Simon Dawson
В конце этой зимы принц Гарри и Меган Маркл обнародовали радостную новость о второй беременности. Мятежные герцоги станут родителями в скором времени - в июне, о чем Меган рассказала в
По словам источника из окружения пары, принц Гарри и Меган Маркл действительно остановились на одном имени для наследницы: герцоги хотят назвать малышку Дианой - в честь покойной мамы принцев Гарри и Уильяма.
Интересно и то, что впервые за королевскую историю ставки букмекеров и домыслы поклонников совпали с инсайдерской информацией. На первом месте в сети и букмекерских конторах действительно лидирует имя народной принцессы.
Напомним, что в настоящее время пара растит своего первенца. Недавно в сети обсуждали поразительное
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Инсайдер из окружения пары рассказал об особенном фаворите из специального списка имен мятежных герцогов.
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