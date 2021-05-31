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Политолог: Что было в чемоданчике, который Лукашенко передал Путину

31.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский политолог Алексей Макаркин – о результатах неформальной встречи двух правителей в Сочи.

Политолог: Что было в чемоданчике, который Лукашенко передал Путину

1. Уже стало привычным, что после встречи нет не только подписанных документов, но даже пресс-конференции участников, – пишет Макаркин. – Это означает, что политических договоренностей (пока) нет.

2. Лукашенко заинтересован в том, чтобы подороже «продать» России свою роль «бойца на переднем краю», защищающего Москву от враждебного блока НАТО. И только что происшедший разрыв с Западом как часть этой роли.

Но при этом не соглашаться ни на признание Крыма российским («Белавиа» уже объявила, что не собирается летать в Крым) ни на единую валюту, ни на российскую военную базу и тянуть с конституционной реформой.

А если и провести ее, то с целью еще большего укрепления своих позиций через институт Всебелорусского народного собрания.

3. Москва, в свою очередь, будет сохранять дозированную финансовую поддержку Лукашенко. Но при этом не усердствовать и не рисковать выстроенными отношениями с западными транспортными компаниями и своей ролью транзитной страны между Европой и Китаем. И продолжать настаивать на своих условиях в вязком диалоге.

4. В чемоданчике с компроматом на оппозицию, который Лукашенко передал Путину, скорее всего, содержалась информация о публикации данных белорусских силовиков – чтобы объяснить нежелание выпустить российскую гражданку Софию Сапегу.

Для Путина любое давление на верных режиму правоохранителей не только политически, но и психологически неприемлемо. Тем более, что белорусские оппозиционеры для России как были, так и остаются чужими – риторика российского МИДа в отношении властей Беларуси по «делу Сапеги» изначально отличалась своей мягкостью от привычных антизападных инвектив.

5. Куда ближе к России бывший премьер-министр Сергей Румас, выстроивший хорошие отношения с Москвой и при этом не испортивший своей репутации на Западе. Но именно поэтому ему нет места в нынешней системе власти лукашенковской Беларуси.

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Алексей Макаркин – о результатах неформальной встречи в Сочи.
 
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