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Более 270 адресатов в Беларуси получили в понедельник угрозы о минировании
31.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ни на одном объекте опасность не подтвердилась.
В понедельник по школам Беларуси произошла массовая рассылка писем с угрозами.
«Школа заминирована. Я — сообщник Протасевича… Этим сообщением я полностью отвожу вину от милиции», — говорится в письме, которое пришло на электронную почту одной из школ, сообщает
В МВД подтвердили получение сообщений об опасности учреждениями образования.
— Соответствующие письма получили
Все объекты были обследованы специалистами, информация о минировании оказалась ложной.
В МВД напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Между тем, по информации
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Ни на одном объекте опасность не подтвердилась.
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