Более 270 адресатов в Беларуси получили в понедельник угрозы о минировании

Источник материала: Салiдарнасць

Ни на одном объекте опасность не подтвердилась.

В понедельник по школам Беларуси произошла массовая рассылка писем с угрозами.

«Школа заминирована. Я — сообщник Протасевича… Этим сообщением я полностью отвожу вину от милиции», — говорится в письме, которое пришло на электронную почту одной из школ, сообщает TUT.BY .

В МВД подтвердили получение сообщений об опасности учреждениями образования.





— Соответствующие письма получили 118 минских школ , а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего установлено более 270 адресатов, — сообщили в пресс-службе министерства.

Все объекты были обследованы специалистами, информация о минировании оказалась ложной.

В МВД напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Между тем, по информации Еврорадио , письма с угрозами были якобы отправлены с e-mail bocsheevpavel@gmail.com, который принадлежит доктору из Омска Павлу Бочееву.