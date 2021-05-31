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Япония отправит на Луну робота-трансформера

31.05.2021 15:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Японское аэрокосмическое агентство JAXA совместно с компанией Sony, производителем игрушек Tomy и частным Университетом Досися разработали сферический робот-трансформер для отправки на Луну. Вес устройства составляет 2,5 кг, диаметр — менее 8 см, он будет готов к моменту отправки на естественный спутник Земли в рамках японской космической программы в 2022 году.

Сферический робот на поверхности Луны перейдет в рабочий режим и займется съемкой местности. Sony в этом проекте работает над технологией получения изображений, производитель игрушек и инженеры Университета Досися — занимаются миниатюризацией его компонентов.

Робот трансформируется в двухколесное устройство с выдвижной камерой.

В перспективе конструкция робота может быть использована для создания лунохода, способного перевозить пассажиров.

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Японское аэрокосмическое агентство JAXA совместно с компанией Sony, производителем игрушек Tomy и частным Университетом Досися разработали сферический...
 
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