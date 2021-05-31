В Минске замечен автовоз с тремя очень редкими машинами

Источник материала: Onliner Сегодня в столице видели автовоз с машинами, которые несведущие обыватели могли бы назвать обычными ржавыми ведрами. Однако если присмотреться, можно различить настоящие раритеты из мира ретроавтомобилей. Это Plymouth Special Deluxe Convertible (1949 г. в.), Daimler Hooper DB18 Empress Saloon 1952 года и Triumph TR3 1958 г. в. Фотографии прислал блогер Никита Казак, он же nik_thunderbird.

Самый старый из тройки — Plymouth Special Deluxe Convertible 1949 г. в. Модель производилась с 1946 по 1950 год и имела под капотом рядную «шестерку» объемом 3,6 л и мощностью 97 л. с. Всего автомобилей этой модели было произведено более 500 000 экземпляров, а кабриолетов из них было лишь 15 240. Интересно, что автомобили производства начала 1949 года имели достаточно высокую подвеску, но после жалоб покупателей завод сделал автомобиль на полтора дюйма ниже, что придало более современный вид (современный — по тем временам, конечно).









Второй экспонат был рожден в 1952 году. Это Daimler Hooper DB18 Empress Saloon с правым рулем. Над этим автомобилем работала британская компания по производству кузовов на заказ Hooper & Co, она существовала с 1805 по 1959 год. Под капотом — рядная трехлитровая «шестерка» и 4-ступенчатая «механика». На американских сайтах можно найти фотографии салона этого авто (но лучше поберечь глаза).











Третий — спортивный британец Triumph TR3 1958 года. Модель производилась с 1955 по 1962 год, и на выбор предлагалось всего два двигателя: 2 либо 2,2 литра. В данном экземпляре установлен второй вариант с четырьмя цилиндрами мощностью в 100 л. с. В 1957 году модель претерпела рестайлинг, были изменены внешние дверные ручки, решетка радиатора и ручка открывания багажника. Интересный факт: при покупке завод давал возможность вместо складываемого тканевого верха доплатить за стальную жесткую крышу.











Предполагаем, раритеты лишь транзитом в Минске и в нашей стране в целом. Пункт назначения автовоза, скорее всего, Россия.

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