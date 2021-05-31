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В Лодзи на здании мэрии вывесили БЧБ флаги с гербом «Погоня»
Источник материала: UDFПольские города солидарны с белорусами.
В польской Лодзи на здании мэрии также вывесили бело-красно-белые флаги с гербом «Погоня», сообщают
Ранее мэрия польской Гдыни вывесила на своем здании бело-красно-белый флаг.
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Ранее мэрия польской Гдыни вывесила на своем здании бело-красно-белый флаг.
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