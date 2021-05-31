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В Лодзи на здании мэрии вывесили БЧБ флаги с гербом «Погоня»

31.05.2021 15:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Польские города солидарны с белорусами.

В Лодзи на здании мэрии вывесили БЧБ флаги с гербом «Погоня»

В польской Лодзи на здании мэрии также вывесили бело-красно-белые флаги с гербом «Погоня», сообщают tut.by читатели.

В Лодзи на здании мэрии вывесили БЧБ флаги с гербом «Погоня»

Ранее мэрия польской Гдыни вывесила на своем здании бело-красно-белый флаг.
 
 
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Ранее мэрия польской Гдыни вывесила на своем здании бело-красно-белый флаг.
 
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