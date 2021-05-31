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20-летнюю Журналистку «Народной воли» приговорили к аресту на 30 суток
Источник материала: UDF
Глафира Жук
31 мая Глафиру Жук суд Московского района Минска приговорил журналистку к аресту на 30 суток.
14 мая Глафира Жук освещала для «Народной воли» суд по «делу студентов».
Сегодня журналистке исполняется 20 лет.
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14 мая Глафира Жук освещала для «Народной воли» суд по «делу студентов».
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