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20-летнюю Журналистку «Народной воли» приговорили к аресту на 30 суток

31.05.2021 15:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

20-летнюю Журналистку «Народной воли» приговорили к аресту на 30 суток
Глафира Жук
В субботу в Минске задержали журналистку Глафиру Жук. Вечером 29 мая стало известно, что она находится в Московском РУВД по административному делу. Затем ее доставили в изолятор на Окрестина.

31 мая Глафиру Жук суд Московского района Минска приговорил журналистку к аресту на 30 суток.

14 мая Глафира Жук освещала для «Народной воли» суд по «делу студентов».

Сегодня журналистке исполняется 20 лет.
 
Теги: Минск
 
 
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14 мая Глафира Жук освещала для «Народной воли» суд по «делу студентов».
 
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