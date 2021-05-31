Источник материала: UDF



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«Выезжать из Беларуси могут граждане, имеющие документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. Это означает, что временный вид на жительство в иностранном государстве не является основанием для выезда за границу», — говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госпогранкомитет: Временный вид на жительство не является основанием для выезда за границу Для воздушных пунктов пропуска формальных ограничений на выезд из Беларуси нет.

Отметим, что здесь речь идет о наземных пунктах пропуска. Для воздушных пунктов пропуска формальных ограничений на выезд из Беларуси нет.