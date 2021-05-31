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Госпогранкомитет: Временный вид на жительство не является основанием для выезда за границу

31.05.2021 15:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Госпогранкомитет: Временный вид на жительство не является основанием для выезда за границу
Иллюстративное фото
В телеграм-канале Госпогранкомитета официально заявили, что для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, выезд временно ограничен.

«Выезжать из Беларуси могут граждане, имеющие документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. Это означает, что временный вид на жительство в иностранном государстве не является основанием для выезда за границу», — говорится в сообщении.


Отметим, что здесь речь идет о наземных пунктах пропуска. Для воздушных пунктов пропуска формальных ограничений на выезд из Беларуси нет.
 
 
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Для воздушных пунктов пропуска формальных ограничений на выезд из Беларуси нет.
 
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