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Госпогранкомитет: Временный вид на жительство не является основанием для выезда за границу
Источник материала: UDF
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«Выезжать из Беларуси могут граждане, имеющие документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. Это означает, что временный вид на жительство в иностранном государстве не является основанием для выезда за границу», — говорится в сообщении.
Отметим, что здесь речь идет о наземных пунктах пропуска. Для воздушных пунктов пропуска формальных ограничений на выезд из Беларуси нет.
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Для воздушных пунктов пропуска формальных ограничений на выезд из Беларуси нет.
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