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Студентке журфака Глафире Жук дали 30 суток в ее день рождения

31.05.2021 16:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На 30 суток арестована студентка факультета журналистики БГУ Глафира Жук.

Студентке журфака Глафире Жук дали 30 суток в ее день рождения
Фото vk.com/gzhuk2020

Девушка была задержана 29 мая. Причина задержания была неизвестна. Предполагалось, что Глафиру Жук могли обвинить в участии в несанкционированном мероприятии 14 мая у Дома правосудия, где в тот день начался процесс по «делу студентов». Жук готовила репортаж для «Народной воли» об этом процессе.

Тогда было задержано несколько человек, в том числе журналистка TUT.by Любовь Касперович, которая получила 15 суток.

Рассмотрение административного протокола в отношении Жук состоялось сегодня в суде Московского района. Девушку обвинили в нарушении ч. 3 ст. 24.23 КоАП — нарушение порядка проведения массового мероприятия, совершенное повторно в течение года.

Решением судьи Татьяны Мотыль Глафира Жук арестована на 30 суток.

Именного сегодня Глафире Жук исполнилось 20 лет.

 

 

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На 30 суток арестована студентка факультета журналистики БГУ Глафира Жук.
 
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