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Госпогранкомитет: Временный вид на жительство не является основанием для выезда наземным транспортом
Источник материала: Навiны
Временный вид на жительство в иностранном государстве не является основанием для выезда за границу наземным транспортом, говорится в комментарии Государственного пограничного комитета, размещенном в официальном телеграм-канале.
«Выезжать из Беларуси могут граждане, имеющие документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве», —
В комитете напомнили, что для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, выезд из страны наземным транспортом временно ограничен с 21 декабря 2020 года.
Запрет на выезд из Беларуси на самолетах не вводился. Но в течение прошлой недели многие страны закрыли для нашей страны свое воздушное пространство после захвата самолета Ryanair 23 мая для задержания Романа Протасевича.
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Госпогранкомитет: Временный вид на жительство не является основанием для выезда наземным транспортом
Временный вид на жительство в иностранном государстве не является основанием для выезда за границу наземным транспортом, говорится в комментарии...
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