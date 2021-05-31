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Путин открыл серийное производство Aurus. Кто целевая аудитория?

31.05.2021 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если вы следите за автомобильными новинками самых высоких ценовых сегментов, вы должны знать, что российский седан Aurus Senat до сегодняшнего дня выпускали только в ФГУП «НАМИ» в Москве. Это были автомобили для высших категорий чиновников. Но сегодня в Елабуге (Татарстан) конкурента Rolls-Royce начали собирать по полному циклу. Фото опубликовал портал «Российской газеты».

«Я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам», — такими словами Владимир Путин открыл серийный выпуск седанов.

Конечно, позволить себе такую машину смогут далеко не все. Но даже и те, кто может себе позволить автомобиль за 244 тысячи долларов, скорее всего, его не купят. Стоимость базовой версии Senat начинается от 18 000 000 рублей. Но первое время клиентам будет доступен только дорогой вариант седана за 22 млн рублей ($300 тысяч). За такие деньги уже можно присматриваться к продукции Bentley и Rolls-Royce.

Путин открыл серийное производство Aurus. Кто целевая аудитория?

Явно российский проект ориентирован на предпринимателей, у которых чувство патриотизма перевешивает рациональность. Ведь приобретая машину за такие деньги, вы платите не только за железо, пластик и кожу. Вы платите за имя и историю бренда. Иначе какой смысл платить? В конце концов, модели сегмента Rolls-Royce, Bentley, а стало быть и Aurus, — это в первую очередь не транспортные средства, а дорогой и престижный аксессуар.

Путин открыл серийное производство Aurus. Кто целевая аудитория?

С другой стороны, проект Aurus Senat уже хорошо освещен в СМИ (в том числе в государственных), поэтому в узких кругах, приобретение такой машины может стать своего рода «модой». Если какой-нибудь топ-менеджер условного «Газпрома» приедет на встречу на Senat, он вызовет куда больше интереса и внимания, чем его коллега на Bentley. Еще свежи в памяти воспоминания о проекте Tagaz Aquila, который пытался «выстрелить» по такой же схеме.

Путин открыл серийное производство Aurus. Кто целевая аудитория?

В Москве автомобили Aurus могут собирать тиражом 150—200 единиц в год. В Елабуге мощность завода позволяет выпускать до 5 тысяч машин в год. Клиентам Senat предлагают в нескольких оттенках: белом перламутре, кофейном, стальном голубом, темно-синем, графитовом и черном.

Путин открыл серийное производство Aurus. Кто целевая аудитория?

В движение машину приводит гибридная установка с 4,4-литровым V8, электромотором и тяговой батареей. Коробка передач — 9-ступенчатый «автомат», привод — на обе оси. До сотни Senat разгоняется быстрее чем за 6 секунд. Максимальная скорость, как и у конкурентов, ограничена на отметке 250 км/ч. Серийное производство внедорожника Aurus намечено на весну 2022 года. Позже подоспеет и минивэн.

Mercedes-Benz A-Класс III (W176), 2014 г.в., 184 000 км
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35 461 р.
14 000$ / 11 487€
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75 987 р.
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белый, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
2280 р.
900$ / 738€
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