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Минфин привел итоги экономики за четыре месяца: показатели улучшились, но годовой дефицит бюджета увеличили
Источник материала: Onliner
На дворе практически июнь, а Министерство финансов
Минфин сообщает, что доходы бюджета от сектора госуправления за январь — апрель составили 19,9 млрд рублей, а расходы — 19,5 млрд рублей. Так что даже небольшой плюс вышел — 400 млн рублей, хотя еще в марте статистика была неутешительной: минус 1,6 млрд рублей.
От уплаты НДС в бюджет поступило 5,2 млрд рублей, от налога на прибыль — 1,6 млрд рублей, от акциз — 1,1 млрд рублей. Всего же в республиканский бюджет перечислили 9 млрд рублей, или 38,1% уточненного годового плана, в ФСЗН — 6,4 млрд рублей, или 33,4% от плана на год.
Хотя ФСЗН по итогам января — апреля остался в небольшом профиците, заработав на 200 млн больше, чем потратил, общий бюджет все равно выходит с дефицитом. За первые четыре месяца 2021 года страна потратила на 750 млн рублей больше, чем заработала (
По традиции одна из самых больших статей расхода в бюджете — это общегосударственная деятельность, на нее за четыре месяца ушло 4,7 млрд рублей (35,2% расходов). Затем идет финансирование национальной экономики, на которую ушло 1,9 млрд рублей (30,%). На третьем месте идет социалка, в которую включили если не все оставшееся, то очень многое — от образования и здравоохранения до спорта и государственных СМИ. На эту обширную статью расходов ушло 6,5 млрд рублей (33,3%).
Внешний госдолг уменьшился на 500 млн долларов (до 18,1 млрд), а вот внутренний госдолг заметно вырос — плюс 18,2%, или до 11,7 млрд рублей.
Экономисты говорят, что рано радоваться: хотя в краткосрочной перспективе у нас все идет хорошо, но в итоге мы придем к большему минусу, чем планировали на 2021 год. То же следует из данных Минфина.
— Больше всего в глаза бросается то, что значительно сократился дефицит республиканского бюджета — более чем в два раза (с 1,6 млрд до 750 млн). Отчасти это связано с тем, что в апреле выплачиваются квартальные налоги, но все равно это позитивное явление. Многие поступления оказались выше, чем ожидалось, — объясняет академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC)
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