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Мост на МКАД (за проспектом Победителей) будут ремонтировать ближайший месяц

31.05.2021 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минской ГАИ сообщили, что буквально сегодня ночью стартуют ремонтные работы на МКАД в районе 40-го километра. Чинить будут мост над рекой Свислочь, что находится неподалеку от пересечения кольцевой с пр. Победителей. Водителям стоит готовиться к ограничениям движения на этом участке.

Мост на МКАД (за проспектом Победителей) будут ремонтировать ближайший месяц

«Будет ограничено движение с 00:00 1 июня до 00:00 30 июня в связи с проведением ремонтных работ на мосту через реку Свислочь», — сообщили в Госавтоинспекции.

В ГАИ просит водителей с пониманием отнестись к ремонту, заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.

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В Минской ГАИ сообщили, что буквально сегодня ночью стартуют ремонтные работы на МКАД в районе 40-го километра. Чинить будут мост над рекой Свислочь, что находится...
 
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