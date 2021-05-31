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Черные ящики борта Ryanair, экстренно севшего в Минске, до сих пор не расшифрованы

31.05.2021 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Литовские и польские следователи, проверяющие перенаправленный рейс Ryanair над Беларусью, еще не расшифровали информацию, хранящуюся в черном ящике самолета. Хотя уже ряд стран запретили белорусским самолетам летать над своим небом и пускают лайнеры в обход Беларуси. Дело носит и явный политический характер — мы видим ряд противоречивых рассказов нескольких заинтересованных правительств, пишет The Wall Street Journal.

Данные устройства могут содержать важную информацию о том, что произошло 23 мая над Беларусью. Но в отличие от расследований, связанных с авариями, самолет и экипаж находятся в безопасности, а черный ящик самолета доступен следователям почти неделю.

«Большинство расследований начинается с определения того, что должно было случиться, затем изучают, что действительно произошло, а затем примиряют стороны и извлекают уроки, — сказал Конор Нолан, председатель Фонда безопасности полетов в Вирджинии, который выступает за безопасность полетов. — В этом случае мы не можем легко определить, что должно было произойти, потому что далеко не ясно, насколько надежны какие-либо исходные данные».

Черные ящики борта Ryanair, экстренно севшего в Минске, до сих пор не расшифрованы

По информации The Wall Street Journal, Литва и Польша еще не определились, куда отправить черный ящик на анализ, так как ищут страну, которая будет политически непредвзятой.

Кто участвует в расследовании?

Тот самый самолет Ryanair принадлежит ирландской компании, но зарегистрирован в Польше. Согласно правилам, регулирующим международные авиационные расследования, это означает, что расследование должна возглавить Польша. Греция, Ирландия, Литва и следователи из любой страны, граждане которой находились на борту Ryanair в тот день, также имеют право участвовать в расследовании. ФБР участвует в расследовании, поскольку в самолете находились граждане США.

Только на этой неделе Литва и Польша решат, куда отправлять диктофоны из черного ящика. Ни у одной из этих стран нет технических возможностей для проведения анализа, сообщает The Wall Street Journal.

Глава Бюро криминальной полиции Литвы заявил изданию, что разочарован сотрудничеством Ryanair в расследовании.

— Сотрудничество продолжается, но мы считаем, что оно могло бы быть более быстрым и интенсивным, — сказал он.

(будет дополнено)

 
 
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Литовские и польские следователи, проверяющие перенаправленный рейс Ryanair над Беларусью, еще не расшифровали информацию, хранящуюся в черном ящике самолета. Хотя...
 
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