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Какие продукты нельзя есть при эрозии желудка? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Эрозия – это поверхностные изменения слизистой желудка, приводящие к язве, опухоли и патологическим изменениям печени. Об этом в программе «Наше утро» рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
Причины данной патологии – стрессы, неправильное питание, бактерии Helicobacter pylori, прием некоторых лекарств, алкоголь и курение. Лечить эрозию желудка можно амбулаторно. Поводом к размещению пациента в стационаре может послужить кровотечение (или угроза его появления).
При лечении эрозии необходимо исключить из рациона грубую пищу, свежие овощи, копченое, жареное, острое, соленое.
Подробнее – в видеоинформации.
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Эрозия – это поверхностные изменения слизистой желудка, приводящие к язве, опухоли и патологическим изменениям печени. Об этом в программе «Наше утро»...
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