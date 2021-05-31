Какие продукты нельзя есть при эрозии желудка? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Эрозия – это поверхностные изменения слизистой желудка, приводящие к язве, опухоли и патологическим изменениям печени. Об этом в программе «Наше утро» рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

Причины данной патологии – стрессы, неправильное питание, бактерии Helicobacter pylori, прием некоторых лекарств, алкоголь и курение. Лечить эрозию желудка можно амбулаторно. Поводом к размещению пациента в стационаре может послужить кровотечение (или угроза его появления).

При лечении эрозии необходимо исключить из рациона грубую пищу, свежие овощи, копченое, жареное, острое, соленое.

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Подробнее – в видеоинформации.

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