Экстренное приземление самолета Ryanair в Берлине: подробности с места событий

Источник материала: ОНТ

Очередное авиапроисшествие с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Борт, который летел из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина.

Причина – сообщение о минировании. Практически всю ночь на месте проводились поиски возможного взрывного устройства, но, похоже, минирование оказалось ложным. Тем не менее, продолжить путь пассажиры смогли на резервном лайнере.

Руслан Поддубский, корреспондент: Да, коллеги. Все произошло примерно в 8 часов вечера по европейскому времени. Экипаж самолета, который следовал из ирландской столицы в польский Краков, получил сообщение об угрозе взрыва на борту. В тот момент лайнер преодолел примерно половину запланированного пути.

На авиационном трекере уже восстановлен его вечерний путь. Самолет прошел Британию, Нидерланды и вот, проходя воздушное пространство Германии, получил те самые сведения об угрозе взрыва. Немецкие диспетчеры, которые вели борт в тот момент, предложили в качестве экстренного места для посадки гражданский аэропорт под Берлином. Боинг-737 благополучно приземлился. На летном поле пассажиров и экипаж уже ждали специальные службы. На борту находились 160 человек, и они сами и их багаж подверглись тотальному обыску, в том числе при помощи кинологов. Но взрывное устройство не нашли. Тем не менее, до трех часов ночи пассажиры вынуждены были находиться в здании аэропорта и только почти в 4 утра им предложили продолжить путь в Краков, правда, для этого выделили резервный борт. А с экстренно севшим боингом Ryanair продолжили работать спецслужбы.

Известно, что информация о готовящемся взрыве поступила экипажу именно от немецких диспетчеров, а вот каким образом об этом узнали наземные службы Германии, был ли это звонок, е-мейл или какой-то другой способ, пока неизвестно. На все попытки журналистов это выяснить сейчас приходят отказы. Правоохранительные органы объясняют всё продолжающимися следственными действиями.

Любопытно, но местное ирландское издание пишет, что в прошлом году на таком же рейсе произошло похожее авиапроисшествие. Правда, тогда борт Ryanair наоборот летел из польского Кракова в Дублин и вынужден был сесть в Лондоне из-за угрозы взрыва. Тогда речь шла о записке, которую обнаружили в туалете самолета и в которой утверждалось, что в лайнере заложена взрывчатка. Тогда тоже ничего не нашли и сообщение признали ложным. Ну и, конечно, белорусский случай. Рейс Афины-Вильнюс, и вынужденная посадка в Минске. Тоже угроза взрыва и тоже мнимая опасность.

То есть, как минимум, минский случай с Ryanair не первый и не последний за последнее время, а по количеству таких ЧП ирландский лоукостер, похоже, вообще вырывается в европейские лидеры.

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