На мосту через Свислочь временно ограничат движение

Источник материала: ОНТ

На мосту через Свислочь на 40-м километре МКАД будет временно ограничено движение автотранспорта. Об это сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, движение планируется ограничить с 00:00 1 июня до полуночи 30 июня. Ограничение движение связано с проведением ремонтных работ на мосту.

В связи с этим ГАИ просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к проводимым работам, а также советует заранее выбирать продумывать маршрут.

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