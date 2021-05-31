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На мосту через Свислочь временно ограничат движение
Источник материала: ОНТ
На мосту через Свислочь на 40-м километре МКАД будет временно ограничено движение автотранспорта. Об это
Так, движение планируется ограничить с 00:00 1 июня до полуночи 30 июня. Ограничение движение связано с проведением ремонтных работ на мосту.
В связи с этим ГАИ просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к проводимым работам, а также советует заранее выбирать продумывать маршрут.
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На мосту через Свислочь на 40-м километре МКАД будет временно ограничено движение автотранспорта. Об это сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Так, движение...
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