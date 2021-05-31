20 животных, невероятно похожих на знаменитостей. Вы только посмотрите на девятое фото!

Источник материала: ОНТ

Есть теория, что у каждого человека на планете есть аж 7 двойников! Но а как же обстоят дела в животном мире? Мы уверены, что многие представители фауны даже не подозревают о своей схожести со знаменитостями. А вот мы уже нашли их таких похожих, и решили показать вам!





1. Ориентальная кошка и Адам Драйвер





2. Жизнерадостная лама и Далай Лама





3. Обезьяна-носач и Жерар Депардье





4. Улыбчивая обезьянка и Дэвид Духовны





5. А тут уже невеселая обезьянка и Сергей Зверев





6. Страус и Лариса Долина





7. Устремившие свой взор в будущее - кошка и Владимир Ленин





8. Еще один представитель семейства приматов и Борис Моисеев





9. А эта собака выглядит точь-в-точь, как Владимир Путин





10. Еще одна лама. И Рианна





11. Пикинес и Ричард Брэнсон





12. Пушистый пес и кучерявый Рон Перлман





13. Разница лишь в том, что Роуэн Аткинсон не поворачивает голову на 135 градусов, как сова





14. Возможно, в прошлой жизни эта кошка была Сальводором Дали





15. Пес настолько недоволен, что стал похож На Сэмюэля Л. Джексона





16. Альпака слишком похожа на кинооборотня Тейлора Лотнера





17. Бульдог выглядит совсем, как Джон Траволта





18. Гусеница похожа на прическу Дональда Трампа





19. Собака, которая съела паспорт Аркадия Укупника





20. Из-за роскошных бровей, эта кошка похожа на Юджина Леви









Фото: 4tololo.ru, peopletalk.ru, twizz.ru, radiokp.ru

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