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Кабачки, запечённые в духовке. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Кабачок – уникальный овощ. Благодаря своему нейтральному вкусу он великолепно сочетается с сыром, мясом, другими овощами и зеленью. Идеально подходит как для приготовления самостоятельных блюд, так и для гарнира. Фаршированные кабачки – яркий пример самодостаточного блюда, которое получается аппетитным, сочным и вкусным.
- кабачки молодые – 3 шт.;
1. Кабачки вымыть, разрезать вдоль на две части. При помощи ложки убрать мякоть.
2. Фарш посолить, добавить специи по вкусу и хорошенько вымешать.
3. В каждый кусочек кабачка налить немного соевого соуса. Затем наполнить кабачки фаршем.
4. Посыпать овощи тёртым сыром и полить майонезом.
5. Запекать кабачки в духовке в течение 25-30 минут при температуре 180°.
Приятного аппетита!
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Кабачок – уникальный овощ. Благодаря своему нейтральному вкусу он великолепно сочетается с сыром, мясом, другими овощами и зеленью. Идеально подходит как для...
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