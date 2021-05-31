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Кабачки, запечённые в духовке. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

31.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кабачки, запечённые в духовке. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Кабачок – уникальный овощ. Благодаря своему нейтральному вкусу он великолепно сочетается с сыром, мясом, другими овощами и зеленью. Идеально подходит как для приготовления самостоятельных блюд, так и для гарнира. Фаршированные кабачки – яркий пример самодостаточного блюда, которое получается аппетитным, сочным и вкусным.

 Вам понадобится:

- кабачки молодые – 3 шт.;
- фарш (свинина/курица) – 500 г;
- сыр твердый – 100 г;
- майонез;
- соевый соус;
- соль;
- специи.

Как готовить?

1. Кабачки вымыть, разрезать вдоль на две части. При помощи ложки убрать мякоть.

2. Фарш посолить, добавить специи по вкусу и хорошенько вымешать.

3. В каждый кусочек кабачка налить немного соевого соуса. Затем наполнить кабачки фаршем.

4. Посыпать овощи тёртым сыром и полить майонезом.

5. Запекать кабачки в духовке в течение 25-30 минут при температуре 180°. 


Приятного аппетита!

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Кабачок – уникальный овощ. Благодаря своему нейтральному вкусу он великолепно сочетается с сыром, мясом, другими овощами и зеленью. Идеально подходит как для...
 
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