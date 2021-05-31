Лишена водительских прав за пьяную езду: стали известны подробности аварии на пр. Независимости 25 мая

Источник материала: ОНТ

Стали известны новые подробности аварии на пр. Независимости, произошедшей 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сообщается, что медицинское освидетельствование показало 1,82 промилле алкоголя в организме девушки, которая, как выяснилось, еще в 2018 году была лишена водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Теперь водителю перевернувшейся легковушки грозит уголовная ответственность.

Напомним, авария произошла на пр. Независимости 25 мая утром. Ford Focus ехал по проспекту, когда сотрудники ГАИ увидели, что в авто открыты двери. Инспекторы подали сигнал об остановке автомобиля, однако водитель проигнорировала его и продолжила движение. Сотрудники начали преследование подозрительного автомобиля. В итоге водитель Ford Focus не справилась с управлением и, врезавшись в бетонное ограждение, перевернулась на проезжей части.

Помимо девушки-водителя в салоне авто находились еще четыре человека, все они были госпитализированы.

Следственный комитет обращается ко всем гражданам, которые стали очевидцами аварии или обладают какими-либо сведениями о происшествии, с просьбой сообщить подробности следователями УСК по г.Минску по адресу ул. Первомайская 7 или телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

Фото: Следственный комитет

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