ГПК напомнил, что для граждан Беларуси и иностранцев выезд из страны временно ограничен

Источник материала: ОНТ

Граждане Беларуси и иностранцы, у которых есть разрешение на постоянное или временное проживание в нашей стране, временно не могут выезжать за пределы Беларуси, сообщили в Госпогранкомитете.

В ведомстве напомнили, что существуют исключения. Список опубликован на сайте ГПК в разделе «Пересечение границы Республики Беларусь в условиях COVID-19».

ФОТО: БЕЛТА









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