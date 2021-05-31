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ГПК напомнил, что для граждан Беларуси и иностранцев выезд из страны временно ограничен
Источник материала: ОНТ
Граждане Беларуси и иностранцы, у которых есть разрешение на постоянное или временное проживание в нашей стране, временно не могут выезжать за пределы Беларуси,
В ведомстве напомнили, что существуют исключения. Список опубликован на сайте ГПК в разделе «Пересечение границы Республики Беларусь в условиях COVID-19».
ФОТО: БЕЛТА
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Граждане Беларуси и иностранцы, у которых есть разрешение на постоянное или временное проживание в нашей стране, временно не могут выезжать за пределы...
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