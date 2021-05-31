Диетолог рассказала, почему кашу стоит есть каждый день

Источник материала: ОНТ

Одно из самых полезных блюд – каша. Она помогает при болезнях пищеварительной системы. Медленные углеводы, которые содержатся в кашах, помогают поджелудочной железе вырабатывать инсулин, рассказала диетолог Камилла Тимошенко.

Специалист советует включить кашу в ежедневное меню. По словам Тимошенко, в пшенной и овсяной кашах есть глютен, но не опасный для здоровья. При этом стоит сократить количество других продуктов в рационе, которые также содержат глютен. Например, выпечку и еду глубокой переработки.

Диетолог советует людям с расстройством кишечника употреблять жидкую рисовую кашу, овсянку, гречку.

Также Тимошенко добавила, что варить кашу нужно из крупы, а не быстрого приготовления.

ФОТО: pixabay

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