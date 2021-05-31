Авиация МЧС Беларуси помогала тушить крупный пожар в Турции

Источник материала: ОНТ

Авиация МЧС нашей страны в выходные тушила крупный пожар возле турецкого города Милас. Горело более 12 гектаров. Сильный ветер разносил пламя.

Для тушения с воздуха пришлось задействовать несколько вертолетов, в том числе и белорусский. Более семи часов боролись с возгоранием. К счастью, стихию удалось победить. Наши спасатели не первый год помогают тушить пожары в жарких странах. Загранкомандировка продолжается.





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