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Авиация МЧС Беларуси помогала тушить крупный пожар в Турции

31.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Авиация МЧС Беларуси помогала тушить крупный пожар в Турции

Авиация МЧС нашей страны в выходные тушила крупный пожар возле турецкого города Милас. Горело более 12 гектаров. Сильный ветер разносил пламя. 

Для тушения с воздуха пришлось задействовать несколько вертолетов, в том числе и белорусский. Более семи часов боролись с возгоранием. К счастью, стихию удалось победить. Наши спасатели не первый год помогают тушить пожары в жарких странах. Загранкомандировка продолжается. 


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Авиация МЧС нашей страны в выходные тушила крупный пожар возле турецкого города Милас. Горело более 12 гектаров. Сильный ветер разносил пламя.  Для тушения с...
 
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