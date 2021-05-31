«Мешков Брест» выиграл Кубок Беларуси по гандболу

Источник материала: ОНТ

«Мешков Брест» вновь лучший. На этот раз команда выиграла Кубок Беларуси по гандболу.

В финальном матче брестчане встречались с главным соперником – минским СКА. Игра получилась напряженной: никто не хотел уступать, и на протяжении встречи борьба была равной. Все решилось на последних секундах: «Брест» забросил и в итоге выиграл матч – 34:33.

Для «Бреста» Кубок стал 13-м в истории. Самым результативным игроком в составе победителей стал Никита Вайлупов (на его счету 9 мячей). В этом сезоне «Мешков Брест» также выиграл и чемпионат страны.

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