6 типажей мужчин, от которых нужно сразу бежать

Источник материала: ОНТ

Психологические манипуляции, абьюз, равнодушие и постоянные эмоциональные качели – именно это вас ждёт в отношениях с данными типами мужчин. Распознав их, нужно сразу «делать ноги» и беречь свою нервную систему.

Женатый

В первую очередь, нужно сразу узнать, занят ли мужчина. Если у него есть девушка или жена, лучше не обременять себя этими проблемами. А раз уж он так хочет быть с вами, пусть сначала закончит предыдущие отношения, а потом уже строит новые. И даже если оставить моральную тему измен в стороне, такой мужчина никогда не будет принадлежать вам на 100%.

Зависимый

Алкоголь, наркотики или компьютерные игры – это не просто звоночек, а настоящий колокол, который хочет вас предостеречь от лишних проблем. Конечно, если он выпивает только по праздникам и играет в PlayStation пару раз в неделю, то ничего в этом страшного нет. Но если вы вступаете в отношения с парнем, у которого есть зависимость, и думаете, что сможете его переделать, то вы очень сильно ошибаетесь. Ситуация только усугубится.

Альфонс

Альфонсы славятся своим «подвешенным языком». Он заболтает вас так, что вы всему поверите и сделаете всё, что он скажет. Это тонкие манипуляторы и психологи, которые знают, как получить то, что они хотят. А хотят они ваши деньги, вашу квартиру и секс. Поэтому если вам не подходит такой вариант – смело бегите.

Маменькин сынок

Пусть название этого типажа очень милое, но на деле вас подстерегают очень опасные отношения. Спокойной жизни вам не видать. Это будут отношения не вдвоём, а втроём. Вы, он и его мама. Она постоянно будет влезать в вашу жизнь, навязывать своё мнение и манипулировать сыном. И не дай бог вы будете жить в одной квартире. Мы вас предупреждали!

Агрессор

Распознать агрессора можно легко. Просто обратите внимание на то, как он общается с официантами, курьерами или даже бездомными, которые просят деньги на улице. Если он хамит, грубит и выражается матом в вашем присутствии, знайте, что следующая очередь – ваша. Просто пока он еще сдерживает свой пыл.

Бедный котик

Эти мужчины сразу нащупают ваши слабые места и будут бить по ним беспощадно. Они будут играть на вашей доброте и заботливости. Он будет говорить, что его никто, кроме вас, не понимает, создавая иллюзию вашей значимости. Но раскройте глаза: такие мужчины ничего, кроме жалости, на самом деле не вызывают. Эти парни ничего не добились в жизни и хотят жить за ваш счёт. При этом они знают, как вас заставить чувствовать вину и будут вами управлять, как марионеткой, пока вы решительно не остановите этот порочный круг.

Фото: Pexels

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