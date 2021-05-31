Штрафы за курение в общественных местах и не только: какие законы нужно знать курильщикам?

Источник материала: ОНТ

Все мы слышали фразу «Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья»! Но слышать и слушать – это разные вещи. Помните, что курение вредит не только вашему здоровью и здоровью окружающих, но и вашему кошельку. Опустеть он может из-за штрафов, которые грозят за курение в общественных местах, например. Какие еще законы грозят курильщикам?





Полный запрет на курение действует в общественном транспорте, лифтах и детских площадках. Курить можно в специально созданных местах в кафе и ресторанах, магазинах, госорганах, вокзалах и аэропортах, на территории пляжей.

Объекты, где курение запрещено, должны обозначаться специальным знаком. А если вы все же решили нарушить закон, готовьтесь выложить четыре базовые величины, или 116 рублей. У себя в доме на лестничной площадке, увы, курить тоже запрещено – за это предусмотрен штраф до 30 базовых величин, или 870 рублей.

Антитабачный закон касается не только сигарет, но и электронных систем курения – их нельзя рекламировать и торговать методом открытой выкладки, проще говоря – в открытой витрине. Они должны быть скрыты от глаз покупателей.

Контрабанда сигарет тоже карается законом. Физическим лицам нельзя перемещать по территории Беларуси и хранить более 200 сигарет или 250 граммов табака без акцизных марок. За это предусмотрен штраф в размере до 50 базовых величин, или 1450 рублей.

Кроме того, антитабачный декрет запрещает использовать на вывесках торговых объектов слов, схожих с названием сигарет. Ряд нововведений касается и упаковки табачных изделий и электронных систем курения – на ней должна быть информация на русском или белорусском языке о запрете их продажи лицам моложе 18 лет.

Кстати, о детях. Если ребенок младше 16 лет будет курить в недозволенном месте, отвечать за него будут родители. Их накажут за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Максимальный штраф – 10 базовых величин, или 290 рублей. А если в течение года ребенок попадется снова, штраф может вырасти в два раза. Самого нарушителя поставят на учет и сообщат в школу и на работу родителям.

ФОТО: pixabay

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