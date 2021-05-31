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В Китае супружеским парам позволили иметь троих детей
Источник материала: ОНТ
В Китае разрешили многодетные семьи – супружеским парам позволили иметь троих детей.
Правда, пока неизвестно, когда решение вступит в силу. Но эксперты отмечают – это будет значительной переменой во внутренней политике страны – раньше китайские семьи могли иметь только двоих детей.
Один из громких случаев, когда супругов оштрафовали за нарушение этого закона, произошел в этом году. Семья завела семерых детей, чтобы у них получилось «идеальное число», и заплатила 155 тысяч долларов. Без этой выплаты дети — пять мальчиков и две девочки — не получили бы документы, удостоверяющие личность.
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В Китае разрешили многодетные семьи – супружеским парам позволили иметь троих детей. Правда, пока неизвестно, когда решение вступит в силу. Но эксперты отмечают...
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